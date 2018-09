M. Hlivák: Úrad pokračuje v školeniach používateľov EVO

Na archívnej snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 28. septembra (TASR) – Používatelia, ktorí budú priamo v kontakte s novým modernizovaným systémom elektronického verejného obstarávania (EVO), sa s ním môžu zoznámiť na školeniach Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Cieľom je vytvoriť používateľsky príjemný systém, pričom ohlasy sú v tomto smere zatiaľ pozitívne. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave predseda úradu Miroslav Hlivák. Do budúcnosti plánuje aj ďalšie rozširovanie funkcionalít systému.Úplná elektronická komunikácia v procesoch verejného obstarávania nastane 19. októbra tohto roka. Modernizovaný systém EVO bude podľa Hliváka spustený k 18. októbru. ÚVO zatiaľ vyškolil 150 používateľov a bude v tom ďalej pokračovať. Cieľom podľa predsedu úradu je,Ako dodal, ohlasy od používateľov sú v tomto smere pozitívne.Väčšina súťaží (66 %), ktoré boli vyhlásené k piatku, sú už podľa riaditeľa Inštitútu verejného obstarávania Jaroslava Lexu nastavené tak, aby boli úplne elektronické. Sú však aj také, ktoré takýmto spôsobom nastavené nie sú, čo im môže spôsobiť problémy. "" priblížil Lexa.Elektronický systém verejného obstarávania spolu s úplnou elektronizáciou komunikácie je podľa Hliváka kľúčovou súčasťou reformy verejného obstarávania. Nový systém EVO podľa neho prináša zvýšenie transparentnosti, keďže údaje o všetkých zákazkách sú na jednom mieste, a tiež zrýchľuje proces verejného obstarávania.dodal Hlivák.Novela zákona o verejnom obstarávaní zároveň povoľuje používanie všetkých súkromných systémov.poznamenal Lexa s tým, že štátny systém v sebe spája možnosť troch systémov, ktoré doposiaľ museli ľudia používať zvlášť.V budúcnosti by sa mal tento systém ďalej rozširovať.skonštatoval predseda ÚVO.