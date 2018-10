M. Kaliňák:Znalosť kompetencií orgánov samospráv je kľúčom k férovosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Bratislava 28. októbra (TASR) - Kým v susednej Českej republike zvolili starostov a primátorov poslanci zastupiteľstiev, na Slovensku vzídu štatutári obcí i poslanci priamo z komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnia v sobotu 10. novembra. Ako zdôraznil odborník na samosprávu a hovorca Združenia miest a obcí (ZMOS) Michal Kaliňák, v prípade oboch volených orgánov obce je dôležité poznať ich kľúčové kompetencie.upozornil.Kaliňák pripomenul, že od roku 1990 nadobudli samosprávy na Slovensku postupne nový rozmer. Získali množstvo kompetencií, finančnú nezávislosť aj nástroje na to, aby formovali územný rozvoj.poznamenal dlhoročný hovorca ZMOS.Ozrejmil, že zákon o obecnom zriadení vyhradzuje zastupiteľstvu právomoc určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce či majetkom, ktorý má v správe od štátu, prípadne iného samosprávneho orgánu (napríklad mestské časti v Bratislave majú do správy zverený časť majetku hlavného mesta). "priblížil Kaliňák. "dodal.Ku kompetenciám zastupiteľstva patrí i schvaľovanie územných plánov, poslanci rozhodujú aj o koncepcii rozvoja jednotlivých oblastí života obce.upozornil Kaliňák, poukazujúc na to, že práve v zastupiteľstve sa napríklad schvaľuje zvolanie verejného zhromaždenia občanov.pripomenul odborník na samosprávu.vysvetlil.Poukázal i na to, že tak ako majú poslanci právomoc prijať uznesenie, ktorým má obec niečo nariadiť, prípadne vykonať, môže starosta či primátor (bez práva hlasovať) výkon uznesenia pozastaviť tým, že ho nepodpíše.zdôraznil Kaliňák. Dodal, že takéto starostovo "veto" môže zastupiteľstvo prelomiť trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov.