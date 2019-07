M. Kotek: Jedine psy dokážu odhaliť pašovanie drog za múry väzníc

Na archívnej snímke policajt a jeho pes počas slávnostného odchodu 61 policajných psov do dôchodku, ktoré roky strávili čuchaním nezákonných drog a pomáhali záchranárom pri hľadaní obetí v trokách počas tragického zemetrasenia v roku 2016, 9. mája 2018 v ekvádorskom Quite. Psy sa dostanú do nových rodín, ktorým bola schválená adopcia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. júla (TASR) – Psy v službách Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), rovnako ako aj vo väzenských službách štátov takmer celého sveta, sú jediným účinným prostriedkom, ako zabrániť pašovaniu drog za múry väzenských ústavov a pomôcť ich odhaľovaniu medzi väznenými osobami.TASR to uviedol riaditeľ odboru ochrany Generálneho riaditeľstva ZVJS Milan Kotek. Podľa jeho slov sa na zabránenie distribúcie drog skúšali rozličné zariadenia, napríklad pracujúce na princípe röntgenového žiarenia, resp. odrazu lúčov rôznych vlnových dĺžok. Počas ich testovania nevykazovali dostatočnú úspešnosť, preto zbor využíva na odhaľovanie zakázaných látok služobné psy. V súčasnosti má ZVJS vo svojom stave 149 psov, pričom systematizovaný stav je 162 psov. Zo spomínaného počtu 60 slúži v rámci špeciálnej kynológie, teda práve na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok, ale aj výbušnín. Drogy, ako ďalej prezradil Kotek, sa vyhľadávajú najmä v listových zásielkach a balíkoch.dodal Kotek.Pokiaľ ide o plemená služobných psov, ZVJS momentálne využíva najčastejšie plemeno nemecký ovčiak, druhé najčastejšie je belgický ovčiak, zastúpenie však majú aj rotvajler, holandský ovčiak, veľký bradáč a weimarský stavač.povedal pre TASR vedúci odborný referent úseku služobnej kynológie odboru ochrany Generálneho riaditeľstva ZVJS Roman Žemla.Podľa jeho slov plemenná príslušnosť jedinca ešte negarantuje jeho vhodnosť pre služobné využitie., uviedol ďalej Žemla.Služobná kynológia zohráva v špecifických podmienkach väzenských zariadení svoje nezastupiteľné miesto. A to v rámci prevencie na elimináciu prieniku nepovolených vecí do ústavov, ale aj ako prvok bezpečnosti a ochrany. Medzi hlavné úlohy služobnej kynológie patrí okrem zvyšovania účinnosti bezpečnostného systému zboru, ochrana a stráženie objektov zboru, zaistenie bezpečnosti pri eskortách, bezpečnosti pri protiprávnom konaní obvinených, odsúdených alebo iných osôb, vyhľadávanie spomínaných omamných a psychotropných látok a nástražných a výbušných systémov.dodal ďalej Kotek.