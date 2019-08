M. Kotlebovi chýba pri nákupe 4x4 podpora slovenských firiem

Na archívnej snímke obrnené vozidl 4x4 Gerlach. Foto: www.zetorengineering.sk Foto: www.zetorengineering.sk

Bratislava 5. augusta (TASR) – V súťažných podkladoch na nákup obrnených vozidiel 4x4 chýba podmienka o podiele slovenskej výroby, hoci v predchádzajúcich materiáloch bola. Na pondelkovej tlačovej konferencii na to upozornil predseda Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) a poslanec Národnej rady (NR) SR Marian Kotleba. Ministerstvo obrany (MO) SR v reakcii namieta, že pri medzinárodnom tendri, ktorý vyhlásilo v záujme maximálnej transparentnosti, musia byť dodržané zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.V zadaní projektu z roku 2016 bola podľa Kotlebu účasť slovenského obranného priemyslu jedným z kritérií. Podiel slovenskej výroby mal predstavovať 40 percent. Maximálna možná miera zapojenia slovenského obranného priemyslu bola ustanovená aj v uznesení vlády z roku 2017. V aktuálnych súťažných podkladoch zmienka o podpore slovenskej výroby podľa Kotlebu chýba.skonštatoval líder ĽSNS.Rezort reagoval, že pri medzinárodnom tendri nesmú byť podmienky diskriminačné, inak by porušil zákon.uviedla pre TASR hovorkyňa MO SR Danka Capáková.Kotleba pri nákupe 4x4 poukázal na to, že realita je v rozpore s vyhláseniami lídrov Slovenskej národnej strany (SNS) a ministerstva obrany, ktorí deklarovali snahu podporovať slovenské firmy. Zaujíma ho tiež, či podmienka o výrobe na Slovensku zmizla s vedomím predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) a ministra obrany Petra Gajdoša (SNS), a čo hovorí na túto skutočnosť Úrad vlády SR a predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).Ministerstvo obrany SR upozornilo, že vo všeobecnosti sa v zmysle programového vyhlásenia vlády snaží do realizácie modernizačných projektov maximálne zapájať domáce podniky. Ako príklad uviedlo zapojenie štátnych Leteckých opravovní Trenčín pri projekte obstarávania stíhačiek F-16.Ministerstvo obrany SR vyhlásilo v júni tender na nákup viacúčelových taktických vozidiel 4x4 pre Ozbrojené sily SR. Ide o nákup 424 vozidiel za maximálnu sumu 321 miliónov eur bez DPH. Na začiatku júna 2019 Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) tento tender pozastavil.