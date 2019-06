M. Krajčí chce ústavným zákonom zvýšiť výdavky štátu na zdravotníctvo

Na archívnej snímke poslanec NR SR Marek Krajčí. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. júna (TASR) – Poslanec Národnej rady (NR) SR Marek Krajčí (OĽaNO) by chcel zabezpečenie predvídateľného zvyšovania výdavkov štátu na verejné zdravotníctvo riešiť ústavným zákonom.uvádza v predkladanom návrhu.Zákon neprikáže do zákonov o štátnom rozpočte zakomponovať presne stanovenú sumu platby za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie, ale stanoví spôsob výpočtu sumy výdavkov na celú oblasť verejného zdravotníctva, teda nielen na platby na poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie.Na verejné zdravotníctvo bude musieť štát poskytnúť také výdavky, ktoré by presahovali percentuálny podiel na hrubom domácom produkte (HDP) Slovenska v porovnaní s predchádzajúcim rokom aspoň o 0,1 percenta.V súčasnosti je platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie každoročne stanovovaná novelami zákona o zdravotnom poistení. Sadzba poistného pre štát pritom kolíše v rozmedzí od 3,2 percenta z vymeriavacieho základu až po 5,85 percenta z vymeriavacieho základu. Neraz sa pritom stanovená sadzba počas roka mení. Zákon by mal byť účinný od 1. októbra.