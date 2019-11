M. Krajčovič: Mali sme strach, nie ten prvotný, išlo nám o budúcnosť

Na snímke Maroš Krajčovič počas rozhovoru pre TASR v Banskej Bystrici 13. novembra 2019. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 14. novembra (TASR) – Bývalý dramaturg Domu kultúry v Banskej Bystrici Maroš Krajčovič bol v pohnutých dňoch Novembra 1989 jedným z tých, ktorí vyšli z anonymity námestia, predstúpili pred tisícky ľudí na tribúne a informovali ich o udalostiach v Prahe. Žiadne sociálne siete či mobily. Počas pár dní, keď nikto nevedel, ako to všetko dopadne, bola možná jedine strohá komunikácia cez odpočúvané pevné linky, najistejší bol však osobný kontakt.Ako pre TASR Krajčovič konštatoval, o tom, že sa niečo bude diať, vedel 16. novembra, keď ho informoval jeho známy, študent, že v Bratislave sa chystá protestný pochod študentov k Medzinárodnému dňu študentstva (MDŠ).spomína Krajčovič.Ako dramaturg Domu kultúry vycestoval 19. novembra 1989 na služobnú cestu do Prahy.pokračuje Krajčovič.hovorí Krajčovič.Pobol kooptovaný do vtedajšej Slovenskej národnej rady (SNR) a od júna, po vyhratých voľbách, sa stal poslancom SNR. Dnes pracuje ako metodik Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici pre divadlo a je dramaturgom festivalu Divadelná Chalupka v Brezne.Keď ľudia, ktorí v pohnutých časoch stáli takpovediac v prvej línii, tvrdia, že komunistický režim bol na Slovensku priveľmi "zakonzervovaný" a občania neverili, že zmena sa dá ešte uskutočniť, Krajčovič súhlasí.dodáva Krajčovič.Rovnako vníma aj tvrdenie historikov, že protagonisti Novembra '89 neboli pripravení vymeniť komunistov vo vedúcich funkciách.vraví Krajčovič.Na otázku aká, možno aj banálna spomienka mu z tohto obdobia utkvela v pamäti, reaguje: