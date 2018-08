M. Krajniak získal potrebné podpisy pre kandidatúru na prezidenta

Na archívnej snímke Milan Krajniak. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 11. augusta (TASR) – Poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Krajniak (Sme rodina) vyzbieral 15.000 podpisov pre svoju budúcoročnú kandidatúru na prezidenta. Podpisy zbiera po celom Slovensku, ten posledný potrebný získal v sobotu v Spišskej Novej Vsi.podotkol Krajniak. V zbere podpisov však chce pokračovať, kým ich nezíska zo všetkých regiónov. Doteraz navštívil Zemplín, Spiš, Liptov, Oravu, Gemer, hornú Nitru, Košice, Žilinu, Banskú Bystricu, Zvolen, Brezno, Trenčín, Trnavu, Malacky, Pezinok či Nové Zámky. V utorok (14.8.) by mal zbierať podpisy v Nitre.Do boja o Prezidentský palác sa chce zapojiť viac ako desať uchádzačov. Záujemcovia pritom môžu kandidovať, ak splnia zákonné podmienky. Za prezidenta možno podľa zákona zvoliť každého občana SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, a to na základe petície podpísanej najmenej 15.000 občanmi.Prezidentské voľby budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR. Právo voliť slovenského prezidenta má plnoletý občan SR. Voľba je dvojkolová. Znamená to, že ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, do 14 dní sa uskutoční druhé kolo, ktorého sa zúčastnia dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Termín vyhlási predseda parlamentu.