M. Kuruc: Infra Services je strategický podnik, odpočúvanie je problém

Martin Kuruc. Foto: SmartHead Sustainability Summite 2019 Foto: SmartHead Sustainability Summite 2019

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Predseda Dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS), starosta bratislavskej Vrakune a mestský poslanec Martin Kuruc vníma možné nelegálne odpočúvanie vo firme Infra Services, dcérskej spoločnosti BVS, ako problém. Ide totiž podľa neho o strategický podnik, ktorý pracuje s veľmi závažnými podkladmi ochrany vodných zdrojov.Rizikom podľa neho je to, že mohli uniknúť informácie, ktoré môžu byť v budúcnosti zneužité. "Veľmi problematicky vnímam, že k takému niečomu došlo. Je to z môjho pohľadu veľmi citlivá vec. Keďže však nemám viac informácií, počkám si na výsledky vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní," povedal pre TASR. Chce sa na to pýtať aj na najbližších zasadnutiach predstavenstva a dozornej rady BVS.Člen dozornej rady Infra Services, bratislavský mestský poslanec Radovan Jenčík pre TASR uviedol, že je neprípustné, aby sa v dnešnom čase využívali takéto praktiky.podotkol Jenčík.Majoritným akcionárom Infra Services je BVS a minoritným Grafobal Group development (GGD), za ktorou stojí podnikateľ Ivan Kmotrík. GGD pre TASR uviedol, že mu o skutočnostiach vzhľadom na odpočúvania nie je nič známe. Mesto Bratislava, ktoré je väčšinovým akcionárom BVS, však uviedlo, že disponuje informáciou, že v stredu (25. 9.) bolo do vodární doručené oznámenie od Infra Services.spresnil pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.Riešenie danej veci je podľa jeho slov plne v kompetencii orgánov činných v trestnom konaní.poznamenal Bubla.TASR potvrdili viaceré od seba nezávislé zdroje, že mal niekto nelegálne odpočúvať generálneho riaditeľa Infra Services Róberta Stankeho. Odpočúvacie zariadenie si mal nájsť priamo v kancelárii. Riaditeľ uviedol, že vo veci podal trestné oznámenie. Podotkol však, že z dôvodu vyšetrovania nemôže poskytnúť ďalšie podrobnosti.skonštatoval Stanke. Predseda predstavenstva Infra Services Zsolt Lukáč taktiež dosvedčil podanie trestného oznámenia.podotkol pre TASR.Infra Services vykonáva činnosti, ktoré sa týkajú projektovania, realizácie a údržby vodovodných a kanalizačných sietí. Inštaluje vodomery, armatúry, vodné šachty či kanalizačné siete. Je developerom vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. Jej kľúčovým partnerom je BVS, ktorá dodáva pitnú vodu viac než 700.000 domácnostiam v hlavnom meste a ďalším mestám a obciam na západnom Slovensku.