M. Lajčák: A. Danko cestou do Ruska neporušuje žiadnu smernicu EÚ

Bratislava 7. mája (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) svojou cestou do Ruska neporušuje žiadnu smernicu ani pozíciu EÚ. V súvislosti s návštevou, počas ktorej bude Danko rokovať s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom a zúčastní sa vojenskej prehliadky, to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).povedal Lajčák pred utorkovým rokovaním vlády. Minister nepovedal, či by na Dankovom mieste pozvanie prijal.reagoval.S Volodinom, ktorý je na sankčných zoznamoch EÚ, bude Danko rokovať v stredu (8. 5.). Témou rokovaní bude podľa Dankovho hovorcu Tomáša Kostelníka medziparlamentná spolupráca a pripravovaná podnikateľská misia. Tej by sa mala podľa predbežných plánov zúčastniť zhruba desiatka slovenských podnikateľov, ktorých šéf parlamentu plánuje vziať na rokovanie s ruským ministerstvom financií a následne do vytypovanej priemyselnej oblasti koncom júna.