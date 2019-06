M. Lajčák je v Bosne, ktorá sa zmieta v politickej kríze

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, archívna snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Sarajevo 20. júna (TASR) - Slovenský minister zahraničných vecí a zároveň úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslav Lajčák sa vo štvrtok v Sarajeve stretol s členmi kolektívneho predsedníctva Bosny a Hercegoviny Željkom Komšičom a Šefikom Džaferovičom. Neskôr sa zo sídla kolektívneho predsedníctva Bosny a Hercegoviny presunul do budovy parlamentu, kde rokoval s lídrami politických strán Draganom Čovičom a Bakirom Izetbegovičom.Lajčákova návšteva je pokračovaním jeho ciest do regiónu západného Balkánu a nasleduje po návšteve Severného Macedónska v utorok a stredu (18. a 19. júna).Cesta slovenského ministra a predsedu OBSE sa uskutočňuje v období vnútropolitickej krízy v Bosne a Hercegovine, v ktorej sa nepodarilo vytvoriť novú vládu ani osem mesiacov po parlamentných voľbách. Lajčák vidí návštevu ako príležitosť apelovať na prinavrátenie integračnej agendy do centra pozornosti na tamojšej politickej scéne.Z pohľadu bilaterálnych vzťahov má cesta potvrdiť dlhodobú angažovanosť slovenskej diplomacie na Balkáne, osobitne v Bosne a Hercegovine. Má však podporiť aj slovenské investičné záujmy v krajine.Lajčák má vo štvrtok na programe ešte stretnutie s predsedom Ústrednej volebnej komisie Bosny a Hercegoviny Brankom Petričom. Absolvuje pracovnú večeru so zástupcami medzinárodnej komunity a prezentáciu Štúdie OBSE o sociálnom postavení a bezpečnosti žien v krajine. Stretne sa tiež s pracovníkmi misie OBSE a so zástupcami občianskej spoločnosti.Počas návštevy bude Červenému krížu mesta Bihač doručená už v poradí tretia humanitárna zásielka SR, pozostávajúca z najnutnejšieho materiálu najmä pre rodiny migrantov s deťmi v Unsko-sanskom kantóne.