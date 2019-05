M. Lajčák: Kandidátske krajiny na vstup do EÚ nemôžeme ignorovať

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Podgorica 8. mája (TASR) - Voči krajinám, ktorým bola ponúknutá európska perspektíva, má Európska únia zodpovednosť a nemôže ich na polceste integračného procesu začať ignorovať. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák to vyhlásil v stredu počas svojej návštevy Čiernej Hory." povedal šéf slovenskej diplomacie, ktorý v roku 2006 z poverenia EÚ pripravil referendum o nezávislosti Čiernej Hory." konštatoval Lajčák s tým, že voči týmto krajinám má Únia zodpovednosť.Táto situácia je podľa jeho slov o to vážnejšia, že Čierna Hora ako líder integračného procesu už okrem jednej otvorila všetky prístupové kapitoly. Podgorica aktuálne čaká na signál z Bruselu na otvorenie poslednej kapitoly, na čo nedali súhlas všetky členské krajiny.," povedal Lajčák.V tejto súvislosti vyjadril vieru, že "" a bez ohľadu na všetky problémy, ktoré má napríklad aj s voľbami alebo brexitom, na svoje krajiny v susedstve nezabudne. Pretože podľa jeho slov "".Minister Lajčák dvojdňovou návštevou Podgorice začal ďalšiu etapu svojich ciest v pozícii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) do krajín regiónu západného Balkánu.Čierna Hora je zatiaľ posledným členom Severoatlantickej aliancie a oficiálnym kandidátom na vstup do Európskej únie. Podgorica má otvorených 32 z 33 prístupových kapitol a predbežne uzatvorené tri. Poslednú zostávajúcu kapitolu - hospodárska súťaž - chce krajina otvoriť počas rumunského predsedníctva v Rade EÚ.osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Čarnecká