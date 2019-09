M. Lajčák: Multilateralizmus pomáha prekonávať výzvy, ktorým čelíme

Na archívnej snímke slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Tokio 2. septembra (TASR) - Efektívny multilateralizmus pomáha prekonávať výzvy, ktorým musím dnes čeliť, vyhlásil slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v pondelok na výročnej Ázijskej konferencii Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v japonskom Tokiu.Lajčák ako úradujúci predseda OBSE vystúpil ako jeden z hlavných rečníkov na tomto fóre s podtitulom Ako dosiahnuť komplexnú bezpečnosť v digitálnej ére: perspektívy OBSE a jej ázijských partnerov, informoval TASR tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.Na tokijskú konferenciu pricestovalo okolo 150 predstaviteľov účastníckych štátov OBSE, zástupcov krajín ázijských partnerov pre spoluprácu s OBSE, medzinárodných organizácií, privátnej sféry, ako aj akademickej obce. Diskusia sa v rámci jednotlivých panelov sústredí na bezpečnostné otázky spojené s informačnými technológiami, na digitálnu ekonomiku ako nástroj na podporu spolupráce, bezpečnosti a rastu, ale i na riziká týkajúce sa ochrany novinárov v tejto modernej dobe.Lajčák vo svojom vystúpení uviedol, že technologický pokrok transformuje svet do podoby, v akej sme si ešte nedávno nevedeli predstaviť, že by mohol reálne fungovať. Zároveň zdôraznil, že digitalizácia zmenila spôsoby a možnosti toho, ako generujeme ekonomický rast, ako pristupujeme k výmene informácií, ale aj ako rozvíjame vzťahy a zostávame v kontakte s našimi partnermi.zdôraznil šéf slovenskej diplomacie a dodal, že rozvoj nových technológií v digitálnej ére patrí medzi jednu z priorít slovenského predsedníctva v rámci OBSE. Na budúci rok bude SR predsedať Kontaktnej skupine ázijských partnerov pre spoluprácu s OBSE.Minister Lajčák v Tokiu rokoval aj so svojím rezortným partnerom Taróom Kónom. V ich rozhovore dominovali otázky bilaterálnej spolupráce v kontexte nadchádzajúceho 100. výročia nadviazania diplomatických vzťahov, kooperácie na pôde medzinárodných organizácií, ako aj aktuálne globálne témy.zdôraznil slovenský minister, ktorý dodal, že základom priateľských vzťahov sú spoločné hodnoty a blízke postoje týkajúce sa kľúčových medzinárodných otázok. Lajčák ocenil dynamicky sa rozvíjajúci politický dialóg medzi Bratislavou a Tokiom, ako aj úspešnú obchodno-ekonomickú spoluprácu. Japonsko je tretím najväčším ázijským investorom s celkovým objemom takmer 500 miliónov eur a na Slovensku pôsobí viac ako 60 japonských spoločností, ktoré zamestnávajú približne 13.000 ľudí. Šéf slovenskej diplomacie potvrdil záujem o rozšírenie ekonomickej spolupráce s dôrazom na investície s vyššou pridanou hodnotou, pokiaľ ide o výskum, vývoj a inovácie v oblasti automatizácie, robotizácie a elektromobility.