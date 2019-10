M. Lajčák: Na Slovensku sme pripravení na všetky formy brexitu

Na archívnej snímke Miroslav Lajčák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 30. októbra (TASR) – Slovensko je pripravené na všetky alternatívy odchodu Británie z Európskej únie (EÚ), no slovenskí občania žijúci v Spojenom kráľovstve by sa mali čím skôr registrovať do pobytovej schémy pre občanov EÚ. Povedal to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) po stredajšom rokovaní medzirezortnej koordinačnej komisie pre prípravu na brexit.povedal Lajčák. Táto schéma pre občanov EÚ garantuje možnosť pobytu vo Veľkej Británii aj so všetkými ich právami, ktoré mali doteraz.Občania Slovenska by si podľa Lajčáka tiež mali skontrolovať platnosť pasov a občianskych preukazov. Podobne všetci občania Veľkej Británie by si podľa ministra mali dať do poriadku potrebné doklady na získanie trvalého alebo prechodného pobytu na území Slovenska.Podnikatelia, ktorí s Britániou obchodujú, sa musia pripraviť na zmeny a oboznámiť sa s novými podmienkami prepravy tovaru.dodal Lajčák. Zmeny podľa ministra nastanú až s novou dohodou medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorej podrobnosti zatiaľ nie sú známe.spresnil minister. Podľa Lajčáka je v súčasnosti vysoká pravdepodobnosť, že Británia odíde z EÚ s dohodou.," dodal.