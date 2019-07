M. Lajčák: Nominácie na najvyššie posty v EK sú aj odrazom vnímania V4

Na archívnej snímke Miroslav Lajčák. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) - Schválené nominácie na predsedu Európskej rady, šéfa diplomacie EÚ a šéfa Európskej centrálnej banky, v ktorých sa nenachádza zástupca strednej ani východnej Európy, sú podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) okrem iného aj odrazom vnímania Vyšehradskej štvorky (V4) v západnej Európe. Povedal to po stredajšom rokovaní vlády.myslí si slovenský šéf diplomacie. Pripomenul však, že ak súčasný slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič opäť získa post podpredsedu Komisie, bude najvyšším predstaviteľom EÚ zo strednej a východnej Európy. Šefčovič má podľa jeho slov záujem o silné ekonomické portfólio.Nomináciu nemeckej ministerky obrany Ursuly von der Leyenovovej za šéfku Európskej komisie však Lajčák vníma ako dobrú správu, minimálne z hľadiska jej osobnosti.poznamenal Lajčák. V súčasnosti je podľa neho najdôležitejšie, aby navrhnutí predstavitelia EÚ čo najlepšie reprezentovali.konštatoval.Schôdzka šéfov štátov a vlád členských štátov EÚ sa v utorok (2. 7.) skončila zverejnením oznámenia, že nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová bola nominovaná za predsedníčku Európskej komisie (EK) a belgický premiér Charles Michel je nominantom na post predsedu Európskej rady.Post šéfa európskej diplomacie by mal pripadnúť ministrovi zahraničných vecí španielskej ľavicovej vlády Josepovi Borrellovi, rodenému Kataláncovi. Francúzka Christine Lagardová by sa mala v tejto konštelácii stať šéfkou Európskej centrálnej banky.O týchto nomináciách bude následne hlasovať Európsky parlament, ktorý vzišiel z májových volieb.