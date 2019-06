M. Lajčák ocenil reformné snahy Albánska a zdôraznil podporu OBSE

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Tirana 3. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák ocenil v pondelok v Tirane reformné snahy Albánska a zdôraznil podporu zo strany Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Albánsko navštívil v pozícii úradujúceho predsedu OBSE.V pondelok predpoludním absolvoval Lajčák v Tirane stretnutia so svojím rezortným partnerom Gentom Cakajom, s predsedom parlamentu Gramozom Ručim a predsedom albánskej vlády Edim Ramom. Na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom zahraničných vecí Cakajom ocenil reformné strany krajiny a zdôraznil podporu OBSE pri ich pokračovaní.povedal šéf slovenskej diplomacie. Dodal však, že stále zostáva priestor na zlepšenie vo viacerých oblastiach.Efektivita a udržateľnosť reforiem podľa neho do veľkej miery závisí od vôle a odhodlania všetkých politických predstaviteľov v Albánsku.Tisíce stúpencov albánskej opozície vyšli v nedeľu znova do ulíc, aby žiadali nové voľby napriek opakovaným výzvam západných veľmocí na rozhovory. Pokračovanie násilných protestov podľa Lajčáka škodí reformnému úsiliu a jediný spôsob, ako dosiahnuť pokrok a nájsť riešenie, je konštruktívny dialóg.Popoludní ministra Lajčáka prijme albánsky prezident Ilir Meta a absolvuje stretnutia so zástupcami mimovládnych organizácií pôsobiacimi v Albánsku.Albánsko od januára 2020 preberá od Slovenska predsedníctvo v OBSE, pripomenul v tejto súvislosti Lajčák a dodal, že Slovensko je pripravené Albánsko pri preberaní predsedníctva podporiť.