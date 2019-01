M. LAJČÁK: OPATRENIA K BREXITU BY MALI BYŤ SCHVÁLENÉ V NR SR V MARCI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) – Opatrenia na zmiernenie vplyvov brexitu, tzv. lex brexit, by mali byť schválené v Národnej rade (NR) SR ešte v marci tohto roka. Očakáva to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), ktorý to uviedol po stredajšom rokovaní vlády. Tieto opatrenia by mali byť do parlamentu predložené do polovice februára.