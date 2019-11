M. Lajčák otvoril nové veľvyslanectvo SR v Baku

Na archívnej snímke slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Baku 28. novembra (TASR) - Slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák otvoril vo štvrtok veľvyslanectvo SR v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku.povedal a dodal, že úrad je v súčasnosti vedený na úrovni chargé d'affaires.Lajčák podľa svojich slov očakáva, že otvorením veľvyslanectva sa vzťahy medzi Slovenskom a Azerbajdžanom dostanú na. Slovenská prítomnosť v Azerbajdžane je podľa neho aj príležitosťou pre slovenských podnikateľov a firmy.Minister v tejto súvislosti spomenulmedzi SR a Azerbajdžanom v oblasti budovania infraštruktúry, farmaceutického priemyslu, poľnohospodárstva a informačných technológií.povedal a dodal, že obe krajiny by mohli spolupracovať aj pri výmene študentov.Súčasťou Lajčákovho pobytu v Baku sú aj politické rokovania. S prezidentom Ilhamom Alijevom sa venovali aj otázke vzťahov medzi Azerbajdžanom a Arménskom v súvislosti s konfliktom v Náhornom Karabachu.povedal šéf slovenskej diplomacie.Pozitívna publicita, ktorú novinárske návštevy priniesli, by podľa jeho slov mala zlepšiť atmosféru.povedal.Najbližším krokom v tejto otázke bude stretnutie ministrov zahraničných vecí na budúci týždeň v Bratislave na okraji zasadnutia Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorej Slovenská republika počas tohto roka predsedá.povedal Lajčák.dodal.Slovensko bude podľa Lajčákových slov v priebehu niekoľkých týždňov otvárať aj veľvyslanectvo v Arménsku a v New Yorku inauguruje nové priestory Generálneho konzulátu SR.povedal Lajčák v súvislosti s konzulátom v New Yorku.