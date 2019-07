M.Lajčák: Plán pomoci ľuďom na Ukrajine má podporu v Moskve i v Kyjeve

Na snímke úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (v strede) počas plenárneho zasadnutia ministrov zahraničných vecí a štátnych tajomníkov OBSE na neformálnom stretnutí na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách 9. júna 2019. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Štrbské Pleso 9. júla (TASR) – Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pozerá na Ukrajinu aj z hľadiska toho, čo sa dá urobiť pre zníženie utrpenia konkrétnych ľudí. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí a úradujúci predseda OBSE Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) to vyhlásil po skončení neformálneho ministerského stretnutia vo Vysokých Tatrách. Zdôraznil, že Ukrajina je pre slovenské predsedníctvo v OBSE prioritou.uviedol Lajčák.Prvým bodom z deviatich je podľa neho rekonštrukcia zbombardovaného mosta v Stanici Luhanska. Ide o jediný prechod pre civilistov cez líniu kontaktu v Luhanskej oblasti. Mostom, napriek tomu, že je poškodený, denne prejde približne 10.000 ľudí.zhodnotil Lajčák.Medzi ďalšími presadzovanými krokmi je aj humanitárne odmínovanie a ochrana civilnej infraštruktúry, ako sú školy, škôlky a podobne. "Na neformálnom ministerskom stretnutí na Štrbskom Plese Ukrajinu na rozdiel od Ruska, ktoré zastupoval minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, šéf diplomacie nereprezentoval.pripomenul Lajčák, podľa ktorého to bolo pochopiteľné, pretože v Kyjeve v utorok prebiehal v ukrajinskom parlamente schvaľovací proces nominácie voľby nového šéfa diplomacie.K neformálnemu stretnutiu najvyšších predstaviteľom Ukrajiny a Ruska tak na pôde Vysokých Tatier nedošlo. A rovnako hovoriť o prípadnom summite Ukrajina - Rusko na Slovensku je podľa Lajčáka predčasné.Predsedníctvo SR sa podľa jeho slov. Už tento týždeň sa stretnú experti krajín tzv. normandskej štvorky, aby skúsili pripraviť agendu.pripustil minister s tým, že Slovensko by bolo organizáciou stretnutia polichotené.Neformálne ministerské stretnutie v polčase predsedníctva SR v OBSE bolo jedným z najdôležitejších podujatí predsedníckeho roka Slovenska v tejto organizácii. Ministerské stretnutie vo Vysokých Tatrách hostil šéf slovenskej Lajčák a malo podtitul:Vo Vysokých Tatrách sa zišlo celkovo vyše 300 delegátov vrátane 23 šéfov diplomacií a 11 štátnych tajomníkov ministerstiev zahraničných vecí. Zúčastnení zástupcovia diplomacií tu mali okrem plenárnych rokovaní priestor absolvovať neformálne bilaterálne stretnutia. Program ukončili neformálnym pracovným obedom.