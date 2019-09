M. Lajčák pokrstil Polárnu planétu F. Kuliseva

Filip Kulisev s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Fotograf a cestovateľ Filip Kulisev sa vo svojej jubilejnej desiatej monografii venuje polárnym oblastiam oboch pologúľ. Knihu Polárna planéta predstavil na utorkovej (10. 9.) vernisáži svojej ďalšej výstavy na Západnej terase Bratislavského hradu. Publikáciu slávnostne pokrstil drveným ľadom minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslav Lajčák.uviedol v príhovore Lajčák. Kniha približujúca ľadové kúty Zeme v ňom zanechala spektrum emócií. Od umeleckého zážitku z talentu slovenského fotografa, cez vďačnosť za nádheru modrej planéty až po obavu o jej prežitie:Polárna planéta ukazuje rozdiely medzi chladnými svetmi oboch pologúľ. Ľadové medvede skáčuce z kryhy na kryhu žijú len na severe, kým milióny tučniakov snemujúcich na jednom mieste sú špecifikom južnej pologule. Hoci sú polárne oblasti pre živočíchy najnehostinnejšie miesta, aj tak prekypujú životom aj tam, kde by to málokto predpokladal. Albatrosy udivujú rozpätím krídel, alky sú svojím sfarbením papagáje severu, tulene slonie či veľryby reprezentujú cicavce majestátnych rozmerov.Kulisev sa zaujíma o polárne oblasti sveta od roku 2004, vidí aj to, nakoľko sa menia.hovorí fotograf, ktorému predslov do najnovšej knihy napísal ďalší významný milovník a ochranca prírody, monacké knieža Albert II.priznáva fotograf.povedal pre TASR Kulisev, ktorý na vernisáži uviedol aj nové krátke filmy Amazing Planet, približujúce všetky kontinenty z vtáčej perspektívy. Program spestril i polynézsky a polárny tanec skupiny Hula Slovakia.Výstava Amazing Planet bude na Západnej terase Bratislavského hradu otvorená do 6. októbra.Filip Kulisev, Master QEP, FBIPP, sa za uplynulé desaťročie prepracoval do svetovej špičky fotografov prírodných scenérií. Absolvoval dve stovky individuálnych výstav na Slovensku a po celom svete. Vydal desať kníh, ktoré ukazujú nádheru a rozmanitosť prírody a rozprávajú aj jeho príbehy z ciest. Získal najvyšší európsky titul Master QEP (Qualified European Professional Photographer) v kategórii príroda a zároveň aj najvyšší titul Fellowship od Britského inštitútu profesionálnych fotografov.