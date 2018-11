M. Lajčák: Prijatie desiatich sýrskych sirôt si Slovensko môže dovoliť

Na snímke minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) - Slovensko by podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) malo prijať desať sýrskych sirôt z gréckych utečeneckých táborov. Ako v piatok (2. 11.) uviedol, slovenská spoločnosť si to môže ekonomicky dovoliť a je to v súlade s tým, čo Slovensko v otázke migrácie presadzuje.zdôraznil minister.Pripomenul tiež, že aj keď Slovensko jednoznačne odmietlo povinné kvóty, nepopiera, že migrácia je európskym problémom.povedal.O prijatí sýrskych sirôt začiatkom októbra hovoril aj predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). Slovensko by sa podľa neho dokázalo postarať o takéto siroty, nie však v zariadeniach pre utečencov, ale v detských domovoch. Požiadal o čas na posúdenie možností a kapacít. Iniciatívu, naopak, kritizovali koaličná SNS a opozičné hnutie Sme rodina.