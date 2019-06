M. Lajčák rokoval v Petrohrade so šéfom ruskej diplomacie Lavrovom

Miroslav Lajčák (vľavo) a Sergej Lavrov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Petrohrad 6. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, ktorý v tomto roku zastáva aj funkciu úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), rokoval vo štvrtok v Petrohrade so svojím ruským partnerom Sergejom Lavrovom.TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s tým, že Lajčák je v Petrohrade spoločne so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim.Ministri Lajčák a Lavrov prediskutovali široký okruh tém s dôrazom na slovenské predsedníctvo v OBSE v roku 2019 a jeho priority zamerané najmä na riešenie konfliktov na území niektorých účastníckych štátov tejto organizácie. Osobitnú pozornosť venovali situácii na východe Ukrajiny vrátane možností zlepšenia životných podmienok tamojších obyvateľov.Šéf slovenskej diplomacie informoval ruského rezortného partnera o svojich nedávnych návštevách v krajinách západného Balkánu v pozícii úradujúceho predsedu OBSE. Ministri ďalej rokovali o dvojstrannej slovensko-ruskej spolupráci, ako aj o aktuálnych globálnych i regionálnych politických a bezpečnostných výzvach.Predmetom rokovania ministrov bol aj návrh poslanca Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie za frakciu Komunistická strana Ruska uznať vojakom zapojeným do okupácie Československa v 1968 štatút vojnového veterána.V tomto kontexte Lavrov ubezpečil Lajčáka, že ide o individuálnu iniciatívu jedného poslanca. Potvrdil, že oficiálna pozícia Ruska tak, ako bola sformulovaná v Zmluve medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci z roku 1993, je naďalej platná. Lavrov ubezpečil Lajčáka, že Rusko nemá v úmysle tieto svoje pozície meniť.