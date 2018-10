M. Lajčák: Spolupráca s Charkovom môže SR pomôcť nájsť pracovnú silu

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Charkov 5. októbra (TASR) – Spolupráca s ukrajinským Charkovom môže podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka pomôcť Slovensku nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. Vyhlásil to počas piatkovej návštevy východoukrajinského mesta.Lajčák pripomenul, že dvanásť študentov z charkovských vysokých škôl dostalo možnosť absolvovať magisterské štúdium na Slovensku, pričom ich počet by mohol vzrásť až na 50.povedal Lajčák.Slovenský minister v Charkove navštívil aj priestory strojárenského závodu FED, ktorý vyrába zariadenia pre letecký priemysel. Podľa neho má fabrika záujem zriadiť pobočku na Slovensku.dodal Lajčák.Šéfa slovenskej diplomacie v piatok predpoludním prijala gubernátorka Charkovskej oblasti Julia Svitlyčná a v budove Charkovskej oblastnej administrácie absolvoval krátky rozhovor so svojím ukrajinským rezortným kolegom Pavlom Klimkinom. Neskôr ho prijal zástupca primátora Charkova Igor Terechov.Minister Lajčák sa má vrátiť na Slovensko v piatok večer.