M. Lajčák: Turecko zohráva dôležitú úlohu na bezpečnosť v Európe

Na snímke zľava štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Poľska Marcin Przydacz, minister zahraničných vecí Tureckej republiky Mevlüt Čavušoglu, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí Česka Tomáš Petříček a minister zahraničných vecí Maďarska Péter Szijjártó počas tlačovej konferencie po stretnutí ministrov zahraničných vecí V4 a Turecka v Bratislave 30. apríla 2019. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Turecko zohráva dôležitú úlohu na bezpečnosť v Európe, povedal v utorok minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).povedal minister v Bratislave na tlačovej konferencii pri stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Turecka.povedal a spresnil, že Turecko prijalo 4,5 milióna ľudí, z ktorých 3,6 milióna prišlo zo Sýrie.uviedol.Formát V4 a Turecka je podľa jeho slov veľmi užitočný, čo potvrdzuje už jeho štvrté stretnutie. "povedal.Počas pracovného obeda sa zástupcovia krajín V4 a Turecka budú venovať primárne vzťahom medzi EÚ a Tureckom. "" povedal minister a uviedol, že Slovensko takýto názor nezastáva.uviedol Lajčák. Upozornil však na to, že podmienky vstupu do EÚ je nutné plniť.Na poobedňajšom bilaterálnom rokovaní sa Lajčák s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušogluom majú venovať ďalšiemu prehĺbeniu vzťahov medzi krajinami a aktuálnym otázkam v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), kde Turecko takisto hrá významnú úlohu, pričom aj šéfom pozorovateľskej misie OBSE na Ukrajine je turecký diplomat.Čavušoglu potvrdil, že sa na stretnutí venovali mnohým témam, ktoré sú predmetom záujmu a obáv, a takisto regionálnym otázkam.povedal. Tento problém má podľa neho množstvo aspektov, ako stiahnutie amerických jednotiek, situácia v meste Idlib na severozápade krajiny, politický proces, návrat a podpora utečencov.So zástupcami krajín V4 sa venovali téme nepravidelnej migrácie, ktorá je podľa jeho slov výzvou, ktorú je potrebné riešiť spoločne.povedal.Takisto vyzdvihol efektivitu dohody medzi Tureckom a EÚ a pripomenul, že počas pracovného obeda sa budú venovať aj otázke boja proti terorizmu. Čavošoglu sa zároveň poďakoval krajinám V4 za podporu snáh Turecka pri vstupe do EÚ.vyjadril sa a dodal, že najväčším problémom sú pre Turecko politické prekážky.Minister zahraničných vecí ČR Tomáš Petříček uviedol, že Česká republika rovnako vníma potrebu riešenia situácie v Sýrii a pokračovania v dialógu s Iránom.Poľský vicepremiér Marcin Przydacz zdôraznil, že prítomnosť tureckého ministra zahraničných vecí je dôležitá na diskusiu o situácii na Blízkom východe alebo v Sýrii.Minister zahraničných vecí Maďarska Péter Szijjártó vyzdvihol spoluprácu s Tureckom v oblastiach boja proti terorizmu a zastavenia migrácie.