M. Lajčák údajne prehodnocuje kandidatúru na prezidenta SR

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) už nie je vo fáze tvrdého odmietania svojej kandidatúry na prezidenta SR v budúcoročných voľbách, je výrazne nalomený a začal nad tým vážne uvažovať. Pre TASR to povedal zdroj zvnútra strany Smer-SD, ktorej predstavitelia sa o Lajčákovu kandidatúru už dlhší čas usilujú. Minister to nepotvrdil.Predstaviteľ Smeru-SD uviedol, že Lajčáka k zmene postoja doviedli prieskumy verejnej mienky aj rozhovory s vedením strany Roberta Fica. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Boris Gandel však v reakcii pre TASR deklaroval, že Lajčák si váži podporu verejnosti, ktorá sa prejavila v prieskumoch verejnej mienky, "ale naďalej sa plánuje venovať zahraničnej politike a výzvam, pred ktorými stojí naša diplomacia, osobitne, pokiaľ ide o predsedníctvo SR v OBSE na budúci rok".Napríklad v septembrovom prieskume agentúry Focus Lajčák v prvom kole zvíťazil. Minister v reakcii povedal, že si túto dôveru váži.vyhlásil Lajčák začiatkom októbra s tým, že zotrváva pri názore nekandidovať a venovať sa zahraničnej politike.Podľa jeho slov nechce vstupovať do kampane, ktorá bude špinavá. Dodal, že si nevie predstaviť viesť kampaň spôsobom, že by ohováral druhých ľudí.skonštatoval šéf slovenskej diplomacie.Líder Smeru-SD Robert Fico minulý týždeň avizoval, že strana predstaví svojho kandidáta na prelome novembra a decembra.