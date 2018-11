M. Lajčák: USA si cenia, že v NATO sme zodpovedným partnerom

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo (vpravo) a slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. novembra (TASR) – Výdavky na obranu, armáda Európskej únie a kritika Washingtonu na adresu európskych partnerov za neférovosť. Aj týmto témam sa v stredu na rokovaní vo Washingtone venovali ministri zahraničných vecí SR a USA Miroslav Lajčák a Mike Pompeo. Šéf slovenskej diplomacie pre TASR po rokovaní uviedol, že Pompeo ho ubezpečil o tom, že rozdielne názory na niektoré témy neznamenajú spochybnenie strategickej dôležitosti partnerstva USA s Európskou úniou.Lajčák na stretnutí zdôraznil, aké zásadné sú pre európsky kontinent a Európsku úniu transatlantické vzťahy a americkému kolegovi pripomenul aj to, že v ostatnej dobe zaznievajú z Washingtonu signály, ktoré vyvolávajú v Európe otázky a pochybnosti.povedal Lajčák.Spojené štáty si podľa neho cenia, že Slovensko je zodpovedný člen Severoatlantickej aliancie a plní si záväzok prijatý pri vstupe do aliancie - vyčleňovať dve percentá rozpočtu na posilnenie obrany.uviedol Lajčák.Šéfovia diplomacií sa venovali aj témam ako Sýria, Irán a Severná Kórea. Pompeo vyzdvihol príspevok Slovenska do medzinárodných misií v Afganistane a Iraku, ktoré sú zamerané na boj proti terorizmu. Lajčák ocenil spoluprácu oboch krajín v boji proti kyberterorizmu.Ministri sa nevyhli ani diskutovanej téme armády Európskej únie: o potrebe jej vytvorenia tento týždeň hovorili francúzsky prezident Emmanuel Macron aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Americký prezident Donald Trump tento zámer kritizoval. Minister Lajčák svojho amerického kolegu informoval, že Slovensko nie je zástancom vybudovania samostatnej európskej armády.uviedol Lajčák.Šéf slovenskej diplomacie je presvedčený, že voči partnerstvu medzi Bruselom a Washingtonom, ktoré je založené na zdieľaných hodnotách, cieľoch a pevne zakorenených väzbách, neexistuje v súčasnom globálnom svete alternatíva a preto musia obe strany pokračovať v dialógu a hľadaní kompromisov v obrannej i obchodnej a ekonomickej oblasti.