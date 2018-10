M. Lajčák v Kyjeve potvrdil podporu SR reformám na Ukrajine

Na snímke Miroslav Lajčák. Foto: TASR/Monika Hipmánová Foto: TASR/Monika Hipmánová

Kyjev 4. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák vo štvrtok v Kyjeve potvrdil plnú podporu Slovenska suverenite, územnej celistvosti a nezávislosti Ukrajiny.povedal na tlačovej konferencii po bilaterálnom rokovaní so svojím ukrajinským rezortným partnerom Pavlom Klimkinom.Ministri venovali veľkú časť rozhovoru budúcoročnému predsedníctvu Slovenska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), počas ktorého chce SR podporovať reformy na Ukrajine. Lajčák okrem toho pozitívne zhodnotil narastajúcu obchodnú výmenu medzi oboma krajinami. S Klimkinom sa však podľa neho zhodli aj na potrebe odstrániť niektoré existujúce prekážky, napríklad pri transporte surovín do železiarní US Steel Košice. Čakacie doby na hraniciach sú podľa nich neúnosné a bránia rozvoju obchodných vzťahov.Ministri sa venovali aj riešeniu pretrvávajúceho konfliktu na východe Ukrajiny.povedal šéf slovenskej diplomacie. Po prevzatí predsedníctva v OBSE Slovenskom v januári 2019 sa Lajčák chystá opäť navštíviť Ukrajinu, aby sa s jej politickými predstaviteľmi dohodol na konkrétnych krokoch.Klimkin potvrdil, že so svojím slovenským rezortným kolegom hovoril aj o možnom posilnení špeciálnej monitorovacej misie OBSE na východe Ukrajiny. Ukrajinský minister očakáva aktívne pôsobenie medzinárodných pozorovateľov, aby ľudia mali o dianí reálny obraz. Pôsobenie Ruska v oblasti podľa neho škodí hospodárstvu aj cestovnému ruchu.Slovenský minister má v rámci dvojdňovej návštevy na Ukrajine (4.–5. októbra) absolvovať vo štvrtok aj prijatie u prezidenta Petra Porošenka a odovzdať dvom miestnym mimovládnym organizáciám certifikáty o humanitárnej pomoci v celkovej sume takmer 65.000 eur. V piatok má navštíviť mesto Charkov na východe Ukrajiny, kde sa stretne s predstaviteľmi regionálnej a miestnej samosprávy.