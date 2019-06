M. Lajčák v pozícii predsedu OBSE odcestoval na Ukrajinu

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 13. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) v pozícii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) odcestoval vo štvrtok na pracovnú cestu na Ukrajinu, ktorou nadviaže na svoju januárovú cestu do Kyjeva a na líniu kontaktu v Donbase.V Kyjeve Lajčák absolvuje rokovania s novým ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ministrom zahraničných vecí Pavlom Klimkinom, so špeciálnym predstaviteľom ukrajinského prezidenta pre rokovania Trojstrannej kontaktnej skupiny (TCG) Leonidom Kučmom, so zástupcami OBSE na Ukrajine a aj s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, uviedol tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.Cesta ministra Lajčáka prichádza symbolicky v čase 20. výročia zriadenia úradu Koordinátora projektov OBSE na Ukrajine (PCU), pripomína MZVaEZ.Slovensko opakovane poskytlo Ukrajine vlastnú humanitárnu pomoc a zároveň podporuje aj viaceré mimorozpočtové projekty OBSE, realizované prostredníctvom PCU.Pri príležitosti svojej návštevy v krajine odovzdá minister v mene slovenského predsedníctva v OBSE odmínovací materiál v rámci projektu PCUv hodnote 280.000 eur, na ktorom sa finančne podieľala aj SR.