M. Lajčák v Prešove diskutoval v rámci #MYSMEEÚ so študentmi

Na archívnej snímke Miroslav Lajčák . Foto: TASR/Monika Hipmánová Foto: TASR/Monika Hipmánová

Prešov 8. novembra (TASR) – Podujatím #MYSMEEÚ na pôde Prešovskej univerzity v Prešove za účasti ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) vyvrcholila séria stretnutí, ktorú pripravil rezort diplomacie. Cieľom šiestich stretnutí bolo oživiť celonárodnú diskusiu o aktuálnych témach EÚ s osobitným dôrazom na miesto Slovenska v ďalšom smerovaní európskeho projektu.uviedol po stretnutí so študentmi Lajčák.Hovoriť o EÚ s mladými ľuďmi je podľa neho potrebné preto, lebo si iné ako členstvo v EÚ nepamätajú.“ povedal minister.skonštatoval Lajčák.Jednou z tém stretnutia v Prešove bol stav a budúcnosť EÚ po voľbách do Európskeho parlamentu, v rámci ktorej so študentmi diskutoval štátny tajomník rezortu zahraničných vecí František Ružička. Druhou témou, ktorej sa zástupcovia poslanci NR SR, Európskeho parlamentu a mimovládnych organizácií venovali, bol sociálny pilier EÚ.Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku (IKP) pripravil sprievodné podujatie výstavu figurín významných osobností. „Do Prešova sme vzali šesť figurín, ale, samozrejme, máme ich oveľa viac. Podľa toho, kde ideme, tam striedame tie bábky, ktoré majú tabuľky, kto som, čo som. Kto z mladých ľudí vie, kto bol Papánek, jeden z ľudí, ktorí formulovali Chartu OSN? Kto vie, kto bol pán Osuský, ktorý ako jediný neodovzdal veľvyslanectvo Nemeckej ríši? Bol to človek, ktorý sa zúčastňoval mierových rokovaní v Paríži po prvej svetovej vojne," priblížila diplomatka Magda Vášáryová z Via Cultura IKP.