M. Lajčák: Valnému zhromaždeniu OSN dominuje klíma, Slovensko má cveng

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/New York 23. septembra (TASR) - Dominantnou témou tohtoročného Valného zhromaždenia OSN sú klimatické zmeny, ktorým sa bude venovať aj samostatný summit v pondelok, deň pred začiatkom všeobecnej rozpravy. Pre médiá to v New Yorku uviedol slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), ktorý na Valnom zhromaždení sprevádza prezidentku Zuzanu Čaputovú. Tá na klimatickom summite vystúpi s prejavom.Ako pripomenul Lajčák, možnosť vystúpiť na klimatickom summite s príhovorom nemá každá hlava štátu – z krajín Európskej únie ju dostane iba približne polovica prezidentov.dodal Lajčák.Pred klimatickým summitom podľa Lajčáka cítiť očakávania, že by mohol byť zlomovým momentom.upozornil Lajčák a dodal, že ak nepríde k zmene, nasledujúce generácie dostanú planétu v oveľa horšom stave.Slovensko si podľa Lajčáka osvojilo klimatickú tému najmä tým, že sa ako jediná krajina Vyšehradskej štvorky prihlásilo k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050.Druhou dominantnou témou Valného zhromaždenia je otázka udržateľného rozvoja a finančné možnosti zabezpečenia rozvoja pre všetky krajiny sveta. Treťou témou je mier a riešenie konfliktov.Počas tohto týždňa podľa Lajčáka prebehnú na pôde OSN stovky podujatí. V rámci všeobecnej rozpravy hlavy jednotlivých štátov predstavia svoje videnie sveta.povedal slovenský minister. Dodal, že popri všeobecnej rozprave prebieha niekoľko summitov k najvýznamnejším témam a tiež desiatky oficiálnych i neoficiálnych rokovaní.