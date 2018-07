M. Lajčák víta dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

New York 18. júla (TASR) – Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom sa pripravovala veľa rokov, preto predseda 72. Valného zhromaždenia OSN Miroslav Lajčák uvítal, že sa ju podarilo úspešne sfinalizovať. A to aj preto, že zmyslom svetového poriadku, ktorý je založený na akýchsi pravidlách, na multilateralizme a inštitúciách, je aj odstraňovanie bariér. Uviedol to v utorok na pôde OSN pre TASR v súvislosti s podpísaním dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom.zhodnotil Lajčák.Dohodu je podľa neho potrebné vidieť v kontexte toho, že kým USA odstúpili od celého radu projektov o voľnom obchode, tak EÚ sa snaží dokázať na konkrétnych prípadoch, že budúcnosť je práve v uzatváraní takýchto dohôd, a nie v ich rušení.Na otázku TASR, čo hovorí o zavedení ciel na dovoz ocele a hliníka americkým prezidentom Donaldom Trumpom, odpovedal Lajčák, že ide o rozhodnutie legitímne zvolenej vlády, ktoréuzavrel predseda 72. VZ OSN.Japonsko a EÚ podpísali v utorok dohodu o voľnom obchode, ktorá sa bude vzťahovať na tretinu globálnej ekonomiky. Predseda Európskej rady Donald Tusk a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa zúčastnil podpisu v Tokiu spolu s japonským premiérom Šinzóom Abem.Pakt by mal podporiť liberalizáciu a uľahčiť obchod a investície medzi Japonskom a Európskou úniou a priniesť ďalšie oživenie obom ekonomikám posilnením ich vzájomných vzťahov v širokých oblastiach hospodárstva. Podľa návrhu dohody Európska únia postupne zruší svoje desaťpercentné dovozné clo na automobily z Japonska, zatiaľ čo japonská vláda umožní prístup širšej škály európskych potravín na svoj trh.Dohoda je najväčšou obchodnou zmluvou Európskej únie a prichádza v čase, keď Trumpova politika predstavuje najväčšiu výzvu pre globálny obchod od skončenia druhej svetovej vojny.