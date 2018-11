M. Le Gall Maláková: Slabosťou Slovenska je nízka kapacita inovácií

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovic Foto: TASR Henrich Mišovic

Bratislava 13. novembra (TASR)– Slabosťou SR je nízka kapacita inovácií, málo spolupráce vedecko-výskumných inštitúcií s podnikmi. Ďalej je to nedostatočná úroveň výdavkov na vedu a výskum. Je nutné aplikovať koncept Industry 4.0 a spolupracovať, aby sme pomohli našim podnikom byť konkurencieschopnými. Uviedla to v utorok prezidentka Priemyselného inovačného klastra Martina Le Gall Maláková s tým, že je dôležité podporiť vznik inovačného ekosystému.Klaster má aktuálne 10 členov a je otvorený vstupu nových. Aktívne podporuje kooperáciu veľkých firiem, vysokých škôl a inovatívnych podnikov. Jeho piliermi sú uplatnenie Industry 4.0 v oblasti pracovnej činnosti, automomotive a vzdelávania.doplnila obraz Slovenska po hospodárskej stránke.Le Gall Maláková je zároveň prezidentky Francúzsko-slovenskej obchodnej komory a informovala, že začiatkom roka 2019 má byť podpísané vo Francúzsku memorandum o spolupráci s tamojším klastrom. V marci 2019 odcestuje delegácia Priemyselného inovačného klastra do Francúzska na rokovania s materskými spoločnosťami firiem v SR. Cieľom je predstaviť inovačný potenciál Slovenska a možnosti čerpania eurofondov v tejto oblasti, avizovala.Za viac ako rok, čo klaster existuje, vzniklo 40 projektov. Približne 20 z nich, ktoré sú vo vyššom štádiu rozpracovanosti, sa týkajú procesov v automotive aj udržateľnosti života v smart cities, uviedol projektový manažér pre stratégiu dopravcu Slovak Lines Juraj Gavenda, ktorý je v klastri projektovým manažérom pre smart cities a mobilitu.Podľa dekana Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Ľubomíra Šooša treba posilniť využívanie výsledkov vedy a výskumu v praxi. To je dôvod, prečo sa do klastra zapojili STU a Žilinská univerzita, povedal. Dekan v súvislosti s inováciami pripomenul, že v SR je ročne podaných 30 priemyselných patentov ročne na 1000 obyvateľov, zatiaľ čo vo Švajčiarsku je to 700 patentov.Priemyselný inovačný klaster vytvorili v júni 2017 PSA Groupe Slovakia, Železničná spoločnosť Slovensko, HB Reavis, Veolia, Gefco, Faurecia, Plastic Omnium, Orange Slovensko a Slovak Lines.