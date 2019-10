M. Letanovec tvrdí, že štátne nemocnice sa zadlžujú stále viac

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 3. októbra (TASR) – Na Slovensku sa štátne nemocnice stále viac zadlžujú. Uviedla to riaditeľka Implementačnej jednotky Úradu vlády (ÚV) SR Miriama Letovanec na 13. ročníku odborného sympózia Agel v Olomouci. Rovnako poukázala na to, že chýba aj definícia nároku pacienta.domnieva sa šéfka Implementačnej jednotky.Rovnako zdôraznila, že Slovensko má v rámci krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) evidovaných viac návštev u lekára, či väčšiu spotrebu liekov. Poukázala tiež na rozdiel medzi tým, čo sa v rezorte zdravotníctva financuje, a na to, čo sa naozaj spotrebuje.dodala Letovanec s tým, že upozornila na neefektivitu vynaložených financií v rezorte zdravotníctva.