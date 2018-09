M. Letašiová: Treba vytvoriť podmienky na pochopenie Smart City v SR

Miriam Letašiová, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Turanovič Foto: TASR/Martin Turanovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. septembra (TASR) – Je potrebné vytvoriť celoplošne podmienky na to, aby sme najprv pochopili, čo znamená Smart City (inteligentné mesto, poznámka TASR), akú kvalitu života nám ponúka. Povedala to pre TASR generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR Miriam Letašiová.Cestou, ako to urobiť, je podľa nej to, v čom má ministerstvo veľké skúsenosti. A to je príprava akčných plánov s konkrétnymi opatreniami.konštatovala.uviedla generálna riaditeľka. Dodala, že nie je koordinátor na národnej úrovni pre Smart City, tejto téme sa venujú tri orgány štátnej správy.Samosprávy by si podľa nej mali vypracovať strategický plán formou konceptu Smart City.priblížila. Súvisí to s možnosťou čerpať financie zo štátneho rozpočtu, európskych peňazí, aj s hybridnými formami financovania.Za jednu z najväčších výziev považuje generálna riaditeľka spracovanie, vyhodnotenie a využívanie tzv. tvrdých dát zo strany samosprávy v reálnom čase, či do budúcnosti.