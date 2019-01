M. Lubyová by mala podľa premiéra dovysvetľovať situáciu okolo dotácií

Na snímke zľava premiér SR Peter Pellegrini a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 26. januára (TASR) - Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) by mala poriadne dovysvetľovať situáciu okolo rozdeľovania dotácií a stimulov na vedu, výskum a vývoj. V relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).uviedol Pellegrini. Podľa neho sa však preukázalo, že zákon porušený nebol. Považoval by za dobré, keby Lubyová pri konkrétnych projektoch zavolala hodnotiteľov a ľudí, ktorí definitívne rozhodli o pridelení financií. Tí by mali vysvetliť svoje rozhodnutia.V tomto prípade musí podľa neho ministerka odstrániť pochybnosti, ktoré neprospievajú školstvu ani vede. Doplnil, že ak pretrvávajú, je na nej, aby ich zmietla zo stola a mohla sa ďalej venovať reforme školstva.Pellegrini sa v relácii dotkol aj komunikácie podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD) s Alenou Zs., ktorá je obvinená v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Reagoval, že ak môže mať Daniel Lipšic dôveru rodičov zavraždených, tak aj Glváč môže mať jeho dôveru.skonštatoval s tým, že z vyšetrovacieho spisu unikajú informácie, ktoré niekto "účelovo" podsúva. Doplnil, že sa nebude vyjadrovať k súkromnej komunikácii. Ak sa tým treba zaoberať, majú to robiť orgány činné v trestnom konaní.Na otázky v oblasti plánovaného rokovania o zbavení mandátu poslanca Igora Matoviča (OĽaNO) odpovedal, že najskôr budú rokovať v poslaneckom klube, preto sa zatiaľ vyjadrovať nechce. Matovič však podľa neho pravdepodobne naplnil podmienky, aby mohol byť návrh podaný.