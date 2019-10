M. Lubyová chce, aby sa práca s mládežou spružnila a sprehľadnila

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ocenilo pri príležitosti Dňa učiteľov spolu 62 pedagógov a ďalších pracovníkov v školstve. Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS) počas oceňovania učiteľov 25. marca 2019 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 16. októbra (TASR) – Zmeny v novele zákona o podpore práce s mládežou sú namierené na to, aby sa sprehľadnila a spružnila práca s mládežou. V stredu to počas tlačovej konferencie uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) v reakcii na schválenie novely zákona v parlamente.uviedla Lubyová. Ako doplnila, chce, aby sa čoraz viac mladých ľudí dostávalo do rúk mládežníckych organizácií.Jednou z noviniek je aj zavádzanie nových kategórií pracovníkov s mládežou, ide napríklad o koordinátora práce s mládežou. Ministerka vyzdvihla aj zavádzanie inštitútu mládežníckych parlamentov na úrovni miestnych samospráv. Šéfka rezortu školstva podotkla, že pôjde o nepovinnú inštitúciu. Zároveň však odporučila samosprávam, aby si takéto mládežnícke parlamenty zriadili. Podľa nej mládež sa chce zúčastňovať na rozhodovaní predovšetkým na regionálnej úrovni.Predseda Rady mládeže Slovenska Juraj Lizák uviedol, že pri tvorbe novely zákona boli vypočuté takmer všetky požiadavky z ich strany a. Podotkol, že organizácie budú môcť po novom oveľa lepšie čerpať dotácie. Vyzdvihol aj to, že sa podarilo zvýšiť financovanie mládeže. Lizák poznamenal, že po novom pôjde o sumu zhruba vo výške 3,7 milióna eur.Z novely zákona vyplýva, že by sa mal zaviesť nový inštitút značky kvality - Moderné centrum mládeže. Značku kvality by mal udeľovať minister školstva na základe žiadostí hodnotených Akreditačnou komisiou.uvádza sa v materiáli z dielne rezortu školstva. Dôvodom je potreba zvyšovania a garancie kvality inštitúcií pôsobiacich v oblasti práce s mládežou. Udeľovanie značky kvality môže podľa ministerstva školstva výrazne pomôcť aj menším subjektom pôsobiacim v oblasti práce s mládežou.