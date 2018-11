M. Lubyová: Moderné knihy pre deti obsahujú viac obrázkov ako textu

Martina Lubyová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 8. novembra (TASR) – Moderné knihy pre deti majú vo svojom obsahu viac obrázkov ako textu. Myslí si to ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). Počas prvého dňa knižného veľtrhu Bibliotéka v bratislavskej Inchebe šéfka rezortu školstva s deťmi diskutovala o knihách a zúčastnila sa aj na predstavení veršovaných rozprávok Milana Rúfusa s názvom Koza rohatá a iné rozprávky.Ministerka poukázala na rozdiely v knihách, ktoré sú síce názvom rovnaké, ale s pribúdajúcimi rokmi sa zmenili. Ukázala deťom knihu Ferdo Mravec, ktorú kedysi čítala ona, a tú istú knihu, ale v modernom prevedení, ktorú kúpila pre svojho syna. "povedala Lubyová pre TASR.Šéfka rezortu školstva povedala, že keď ona ako dieťa čítala knihu, tak vždy čakala, kedy sa v knihe objaví obrázok.zhodnotila ministerka školstva. Poukázala na to, že deti by mali veľa čítať. "vysvetlila. Preto upozornila deti, že je potrebné v knihách si nielen pozerať obrázky, ale hlavne čítať text.Ministerka povedala, že ako dieťa veľmi rada čítala a mala množstvo obľúbených kníh. Okrem tradičných rozprávok, ako je napríklad už spomínaný Ferdo Mravec, čítala aj medzinárodné rozprávky, napríklad Muminovcov.povedala. V jej knižnom výbere, keď bola ešte dieťaťom, nechýbali napríklad ani ľudové rozprávky. Ministerka priznala, že v súčasnosti nestíha čítať, pretože študuje materiály. Ako dodala, "V bratislavskej Inchebe otvorili vo štvrtok dopoludnia 26. medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka 2018. Počas štyroch dní do nedele 11. novembra sa môžu návštevníci zoznámiť s tisíckami knižných titulov všetkých žánrov. Podujatie sa uskutoční súbežne s 23. výstavou vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika približujúcou nielen klasické učebné pomôcky, ale aj rôzne formy vzdelávania. Na ploche 10.000 štvorcových metrov sa celkovo predstaví 200 vystavovateľov nielen zo Slovenska, ale aj iných európskych krajín.