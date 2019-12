M. Lubyová: Najväčším úspechom je pokračovanie v sociálnych reformách

Martina Lubyová Foto: MŠVVŠ Foto: MŠVVŠ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) – Za najväčší úspech v oblasti školstva v roku 2019 považuje ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS) pokračovanie v sociálnych reformách, a to konkrétne v opatreniach, ktoré viedli k zvýšeniu platov pracovníkov celého rezortu. Ako uviedla v rozhovore pre TASR, za významné považuje aj prijatie zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.povedala Lubyová. Pripomenula, že od septembra 2019 sa zvýšili platy aj začínajúcim učiteľom takmer o desať percent. Priblížila, že v rámci zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa podarilo zachovať aj 12-percentné príplatky za celoživotné vzdelávanie. Zvýšili sa platové tarify výskumným a vedeckým pracovníkom, ktorí tak dobehli svojich kolegov na vysokých školách.povedala ministerka.Dôležitým bodom bolo podľa nej aj prijatie zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý je. Ministerka je rada, že sa prijal a zároveň zaviedol veľa opatrení, ktoré pomáhajú zvyšovať atraktivitu profesie.povedala šéfka rezortu školstva. Vyzdvihla aj prijatie zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorým sa zriadila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.Za pozitívum aktuálneho roka hodnotí ministerka aj reštartovanie systému duálneho vzdelávania.priblížila Lubyová. Aktuálne je v systéme zapojených vyše 7000 študentov.Spomenula aj novinky v oblasti digitálneho školstva, a to konkrétne odstránenie papierových potvrdení o návšteve školy pre orgány verejnej moci. V oblasti vedy a výskumu sa vyriešil problém financovania agentúry na podporu výskumu a vývoja, takzvanej všeobecnej výzvy. Za pozitívum Lubyová označila aj prijatie zákona o podpore práce s mládežou.V oblasti športu spomenula založenie novej inštitúcie, ktorou je Fond na podporu športu, ktorý bude každoročne hospodáriť so sumou 20 miliónov eur." uzavrela Lubyová.