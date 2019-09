M. Lubyová: Nedostatok učiteľov nie je plošným problémom

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 1. septembra (TASR) - Nedostatok učiteľov nie je plošným problém, týka sa len niektorých geografických oblastí alebo predmetov. Absentujúcich pedagogických zamestnancov eviduje rezort školstva najmä v hlavnom meste a v Bratislavskom kraji. V rozhovore pre TASR to potvrdila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).povedala šéfka rezortu školstva s tým, že personálne obsadenie škôl je v kompetencii riaditeľov škôl, nie ministerstva.uviedla Lubyová.V mnohých regiónoch sa rezort stretáva s tým, že sa do školstva vracajú ľudia, ktorí pôvodne odchádzali.povedala ministerka. Nedostatok učiteľov môže byť podľa Lubyovej aj pri niektorých konkrétnych predmetoch, napríklad ak ide o informatiku alebo cudzie jazyky.Ministerstvo školstva tvrdí, že na zvýšenie zamestnanosti absolventov v školách a školských zariadeniach vytvorilo v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch systémové predpoklady na zatraktívnenie povolania učiteľ tým, že ustanovilo právo na ochranu pred prejavmi sociálno-patologického správania. Okrem toho sa zákon zaoberá napríklad aj povinnosťou prerokovať úväzky so zástupcom zamestnancov, zaviedol pôsobnosť zamestnávateľa v profesijnom rozvoji, v rámci ktorej zamestnávateľ v súlade so svojimi potrebami priznáva pedagogickým a odborným zamestnancom príplatok za profesijný rozvoj za absolvovanie rozširujúceho štúdia, špecializačného a inovačného vzdelávania a za vykonanie jazykovej skúšky, a to v úhrnnej výške 12 percent platu po dobu siedmich rokov s možnosťou sústavného obnovovania. Súčasťou zákona je aj ukotvenie vekovej hranice výkonu pracovnej činnosti na úrovni 65. roku života s možnosťou opätovného uzatvorenia pracovného pomeru.Za jeden z dôležitých krokov smerujúcich k podpore a nárastu atraktivity učiteľského povolania pre absolventov pedagogických fakúlt ministerstvo považuje zvyšovanie platov začínajúcich učiteľov od nového školského roka.poznamenalo ministerstvo.