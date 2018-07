M. Lubyová: Segregácia nie je dobrý jav, apeluje na zriaďovateľov

Na snímke ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 14. júla (TASR) - Segregácia na školách nie je dobrým javom, cestou je, aby marginalizované komunity segregované neboli. Uviedla to ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) v reakcii na prieskum verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, podľa ktorého aj keď zákon segregáciu zakazuje, na školách pretrváva.Lubyová upozornila, že táto otázka súvisí aj s priestorovým usporiadaním škôl.uviedla ministerka.Podľa nej teda vzdialenosti medzi obcami môžu viesť k tomu, že školy môžu byť zriaďované v obci, kde komunita žije segregovane, a teda aj škola je segregovaná.ozrejmila Lubyová. Uznala, že rezort nemá možnosti sankcionovať segregáciu, čo by sa malo v budúcnosti v parlamente vyriešiť.Májový prieskum ombudsmanky bol zameraný na prijatie opatrení zlepšujúcich vzdelávací systém a poukázal na pretrvávajúcu segregáciu a diskrimináciu v školách. Od roku 2014 pritom Slovensko za segregáciu v školách kritizuje aj Európska komisia. Ak sa stav nezlepší, hrozí mu žaloba.Školská reforma podľa ombudsmanky nepriniesla evidentnú zmenu a ukončenie segregácie, a to aj napriek tomu, že školský zákon ju vyslovene zakazuje. Dôvodom je aj fakt, že jeho porušovanie nie je nijakým spôsobom sankcionované.S diskrimináciou a segregáciou v školách súvisia viaceré problémy, akými sú napríklad nevhodné diagnostické praktiky, chýbajúce povinné predškolské vzdelávanie či nedostatok pedagogických asistentov.