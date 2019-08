M. Lubyová verí, že sa podarí zvýšiť počty žiakov zapojených v duáli

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 31. augusta (TASR) – Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) verí, že sa rezortu školstva spolu so zamestnávateľmi a rodičmi podarí zvýšiť počet žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania. Pred začiatkom nového školského roka 2019/2020 to uviedla v rozhovore pre TASR.V roku 2015, kedy sa na Slovensku zaviedol systém duálneho vzdelávania, bol podľa ministerky školstva v tom čase nastavený ambiciózne. Podľa nej to vychádzalo z nadšenia zo strany zamestnávateľov, ale aj zo strany vtedajšieho vedenia rezortu školstva.poznamenala Lubyová.Podľa ministerky sa zákon zmenil tak,Vyzdvihla, že sa odstránili administratívne bariéry, zaviedla sa dotácia zo strany štátu, teda na každého žiaka v tomto systéme škola dostáva priamo aj dotáciu.povedala šéfka rezortu školstva. Lubyová poukázala aj na finančné odmeny pre žiakov, čo môže byť podľa jej slov finančne zaujímavé pre samotných žiakov.Ponuka učebných miest na školský rok 2019/2020 dosiahla vyše 5050 miest. Najvyšší počet ponúka Košický kraj - vyše 850 miest, nasleduje Prešovský s viac ako 760 miestami. Najmenej ponúk je v Trnavskom kraji, a to takmer 360. Podľa rezortu školstva v týchto dňoch sa overuje spôsobilosť zamestnávateľov, ktorí vstupujú do systému duálneho vzdelávania, pričom majú pripravenú ponuku ďalších viac ako 300 učebných miest.Lídrom duálneho vzdelávania v počte zapojených zamestnávateľov v systéme a počte prevádzok ponúkajúcich učebné miesta v novom školskom roku je Košický kraj (121). Trnavský kraj s počtom 40 zaznamenal najvyšší percentuálny nárast oproti školskému roku 2018/2019 o 233 percent. Počet stredných odborných škôl a stredných škôl zapojených v systéme, s ktorými ponúkajú zamestnávatelia učebné miesta, je najvyšší v Prešovskom kraji.Cieľom projektu je do roku 2020 zapojiť do systému duálneho vzdelávania 12.000 žiakov.