M. Lučanský: Najlepší policajti v NAKA zostávajú

Bratislava 18. septembra (TASR) - Najlepší policajti, pracujúci v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA), na svojich miestach zostávajú a budú pokračovať vo svojej práci. Deklaroval to policajný prezident Milan Lučanský v reakcii na medializované informácie o konci niektorých policajtov.Reorganizácia NAKA má byť dlhodobý proces, ktorý vychádza z presných čísel, rozhovorov a podrobných analýz.uviedla polícia na sociálnej sieti. Príslušníci bratislavskej protidrogovej expozitúry v roku 2018 predložili do trestného konania osem prípadov, pri počte 15 osôb, čo je v porovnaní s ostatnými protidrogovými expozitúrami približne o polovicu menej.Na svojej pozícii skončil aj vedúci expozitúry.vysvetlili policajti na sociálnej sieti. Rovnako podľa nich pristupuje NAKA ku všetkým expozitúram.tvrdí polícia.Lučanský si myslí, že efektívnejšie je regionálne riadenie ako líniové. Zmenou riadenia zanikne podstatné množstvo vedúcich pracovníkov s riadiacimi príplatkami, z čoho podľa neho vyplynú finančné úspory pre Ministerstvo vnútra SR.Reorganizácia a personálne zmeny v NAKA sa týkajú celej agentúry, presné počty uvedie po jej ukončení. Zmeny v NAKA avizoval Milan Lučanský krátko po svojom nástupe do funkcie, keď sa oboznámil s výsledkami analýzy jej činnosti. K zmenám na útvare má dôjsť v blízkej budúcnosti.