M. Miňovú zdobenie perníkov baví, venuje sa tomu najmenej 15 rokov

Medovnikárka Miriam Miňová z Trebišova sa už pätnásť rokov venuje pečeniu medovníkov. V tomto predvianočnom období je o jej prácu veľký záujem, nakoľko vianočné medovníky patria k slovenským tradíciám. Na snímke medovnikárka Miriam Miňová zdobí vianočný medovník. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Trebišov 23. decembra (TASR) – Zdobeniu perníkov sa venuje Miriam Miňová z Trebišova viac než 15 rokov. Ako pre TASR uviedla, väčšinou ich ozdobuje na Vianoce, no niekedy ide aj o jej celoročnú aktivitu.povedala.Hovorí, že v jej prípade ide o paradox.povedala s tým, že je samouk.Pripomenula, že v minulosti boli perníky aj vianočným darčekom.dodala.Podľa jej slov je potrebné striktne dodržiavať každý recept na perníky. Inak hrozí, že cesto nebude dobré a stratí sa želaný tvar. Základom cesta sú med, cukor, múka a vajíčka. Miňová hovorí, že perníky, ktoré robieva, sú jedlé asi pol roka. Potom už ide skôr o dekoráciu.Ľudia sa jej najčastejšie pýtajú, ako docieliť to, aby sa perník leskol.povedala.Aby perníky po Vianociach opäť zmäkli, odporúča ich dať do plastovej dózy a nakrájať k nim jablko či dať k nim krajec chleba. O pár dní by už mali byť mäkké.