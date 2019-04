M. Musil: Štefánik bol naozaj zakladateľ Československa

Na archívnej snímke busta M. Rastislava Štefánika. Foto: TASR - Zdenko Dzurjanin Foto: TASR - Zdenko Dzurjanin

Bratislava 24. apríla (TASR) - V galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave otvorili v stredu dvojitú výstavu Bonjour Monsieur Stefanik a Milan Rastislav Štefánik: Veľký slovenský a európsky diplomat.Umelecká výstava konfrontuje Gauguinove drevorezy vytlačené z matríc, ktoré našiel astronóm Štefánik pri pozorovaní Halleyho kométy na Tahiti v roku 1910, so sériou súčasných malieb Noémi Kolčákovej-Szakállovej podnietených dobovými fotografiami a fiktívnym stretnutím Gauguina s M. R. Štefánikom.uviedol pre TASR kurátor výstavy Miro Procházka k drevorezom, z ktorých sa raz za čas urobí limitovaná edícia novotlače:Štefánikovskou tematikou sa dlhodobo zaoberá Noémi Kolčáková-Szakállová. Podľa Procházku dáva svojim obrazom súčasný, ženský, zmyselný obsah. Súčasťou výstavy je autorkina parafráza na Gauguinov obraz z bretónskeho obdobia znázorňujúci stretnutie maliara s miestnou sedliačkou, namiesto ktorej výtvarníčka namaľovala Štefánika.vysvetlil Procházka k štylizovanému dielu zobrazujúcemu fiktívne stretnutie Gauguina so Štefánikom.povedala pre TASR Kolčáková-Szakállová, ktorú rovnako fascinuje to, akým spôsobom Štefánik komunikoval so ženami a dokázal si nakloniť domorodcov. Autorka, ktorá pripravuje v júni výstavu na Bratislavskom hrade, priznala, že podľahla čaru polynézskej kultúry i Štefánika:Výstava Milan Rastislav Štefánik: Veľký slovenský a európsky diplomat je z produkcie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, jej autorom je diplomat, historik, publicista a cestovateľ Miroslav Musil, ktorý sa venuje osobnostiam slovenskej kultúry a politiky desiatky rokov. Štefánika približuje na 12 posteroch ako predvojnového astronóma a diplomatického vyslanca Francúzska v Tichomorí a v Južnej Amerike, pilota - meteorológa francúzskej armády na začiatku prvej svetovej vojny, jeho diplomatickú stratégiu pre založenie Československa, aktivity pre nábor československých légií v Taliansku, Rusku, Rumunsku či v USA, prvé uznanie čs. armády a čs. národnej rady vo Francúzsku, oficiálne uznanie Československa spojencami, misiu generála a ministra Štefánika s čs. légiami na Sibíri i poslednú časť jeho života pred tragickou nehodou.povedal pre TASR Musil.podčiarkol autor výstavy, ktorý sa špecializuje na históriu diplomacie na Slovensku a na významné historické osobnosti v kontexte medzinárodných vzťahov. Po vernisáži nasledovala prednáška Miroslava Musila venovaná M. R. Štefánikovi.Výstavy, ktoré Francúzsky inštitút organizuje pri príležitosti 100. výročia smrti M. R. Štefánika, sú prístupné do 27. mája.