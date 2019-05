M. Ondrík a M. Škop uvedú v Karlových Varoch nový film Nech je svetlo

Na archívnej snímke herec Milan Ondrík. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 28. mája (TASR) - Herec Milan Ondrík a režisér Marko Škop uvedú v Karlových Varoch v hlavnej festivalovej súťaži nový film Nech je svetlo.Ide o príbeh štyridsiatnika Milana, ktorý má tri deti a aby zabezpečil svoju rodinu, chodí pracovať do Nemecka. Počas návštevy doma cez Vianoce zistí, že jeho najstarší syn Adam je členom polovojenskej skupiny. Chlapec je zapletený do šikanovania a usmrtenia spolužiaka. Otec sa rozhoduje, čo by mal spraviť. Spolu s manželkou Zuzkou pri tom začnú zisťovať skutočnú pravdu o svojom synovi, o svojej rodine, o sebe samých a aj o spoločenstve okolo seba.hovorí o filmovej novinke Marko Škop, ktorý sa podpísal pod úspešné snímky Iné svety, Osadné, Eva Nová.Milanovi Ondríkovi vo filme Nech je svetlo herecky sekundujú František Beleš, študent bratislavského konzervatória, Zuzana Konečná, Ľubomír Paulovič, Daniel Fischer, Csongor Kassai či Anikó Vargová.hovorí kameraman a jeden z producentov filmu Ján Meliš.dodal k snímke, o ktorej medzinárodnú distribúciu sa bude starať francúzsky sales agent Loco Films.TASR o tom informovala Martina Pašteková z Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK). Film vznikol v slovensko-českej koprodukcii spoločností Artileria a Negativ. Na výrobe sa podieľali RTVS a Česká televízia.