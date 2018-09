M. Patakyová: Štát bude i ďalej umelo vytvárať z detí dlžníkov

Na snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 13. septembra (TASR) – Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová je naďalej presvedčená, že zákon týkajúci sa poplatkov za komunálny odpad je v súvislosti s prenášaním platobnej povinnosti na deti v rozpore s Ústavou SR i Dohovorom o právach dieťaťa. Ombudsmanka to vyhlásila po rozhodnutí Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý jej podnet vyhodnotil ako "zjavne neopodstatnený".Patakyová pri napadnutí v súčasnosti platného zákona o miestnych poplatkoch a daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upozornila na to, ak rodičia neuhrádzajú poplatky za odpad, nedoplatky prechádzajú na deti, ktoré sa po dosiahnutí veku dospelosti stávajú dlžníkmi.uviedla verejná ochrankyňa práv.Bude ju preto zaujímať odôvodnenie rozhodnutia ÚS, už teraz však poukazuje na to, že zásadne iný právny názor v podobnej situácii vyslovil český ústavný súd, ktorý uznal, že právna úprava vedie k porušovaniu základných práv detí. Argumentoval pritom tým, že "verejná moc by nemala neplnoletým ukladať povinnosti, ktoré im skomplikujú, prípadne znemožnia uspôsobiť si život podľa vlastných predstáv".Rozhodnutie slovenského ÚS, naopak, podľa Patakyovej zachováva stav, keď deti neplatičov budú v dospelosti vystavení hrozbe dlhov a exekúcií, hoci za tento stav nemôžu a ani ho nemajú ako ovplyvniť.