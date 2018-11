M. Petruško pripustil porážku vo voľbách primátora Košíc

Martin Petruško, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 11. novembra (TASR) – Košický viceprimátor Martin Petruško (Smer-SD a SNS), ktorý kandidoval na primátora mesta, pripustil svoju volebnú porážku. Podľa priebežných neoficiálnych výsledkov v počte získaných hlasov výrazne zaostáva za Jaroslavom Polačekom (SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS).uviedol Petruško pre novinárov.Po spracovaní 31,15 percenta okrskových zápisníc viedol Polaček so ziskom 42,08 percenta hlasov, Petruško bol druhý so ziskom 24,58 percenta. Zverejnil to Štatistický úrad (ŠÚ) SR.