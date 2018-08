M. Poliačik: Kreditový systém bol od začiatku nastavený chybne

Na archívnej snímke poslanec NR SR Martin Poliačik (nezaradený). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 13. augusta (TASR) - Kreditový systém bol podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Martina Poliačika (nezaradený) od začiatku nastavený chybne. Uviedol to pre TASR v súvislosti s úpravou kreditového systému, ktorý je zahrnutý v novom zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch.povedal pre TASR. Dodal, že príplatky len na sedem rokov považuje za podvod na učiteľoch. Podľa neho by sa mal kreditový systém zrušiť úplne.dodal.Lehota vyplácania kreditov v dĺžke siedmich rokov sa nepozdáva ani poslancovi NR SR Miroslavovi Sopkovi (OĽaNO). Podľa neho zrušenie tejto lehoty bolo dlhodobou požiadavkou všetkých učiteľských stavovských organizácií.uviedol pre TASR. Zákon podľa nehoPodľa jeho slov sú to osoby s menšou odbornosťou v oblasti pedagogiky ako riaditeľ školy,. Ako doplnil, najprv je potrebné zvýšiť platy učiteľom, aby nemuseli riaditelia takouto cestou zlepšovať ich príjmovú situáciu.dodal Sopko.Kreditový systém v školstve by mal prejsť zmenou. Kreditový príplatok by mal po novom platiť sedem rokov. Vyplýva to z nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zákon možno pripomienkovať do 14. augusta.