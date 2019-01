M. Poliačik: Navrhované zmeny pri odoberaní titulov sú bezzubé nič

Na archívnej snímke poslanec NR SR Martin Poliačik (SaS). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 29. januára (TASR) - Novela vysokoškolského zákona, ktorá upravuje odnímanie neoprávnene získaných akademických titulov, je ako zákon o preukazovaní pôvodu majetku na akademickej pôde. Teda bezzubé nič. V závere prvého rokovacieho dňa 40. schôdze NR SR to vyhlásil opozičný poslanec Martin Poliačik (nezaradený).Počas rozpravy dal preto návrh, aby bola táto novela vrátená ministerke školstva Martine Lubyovej (nom. SNS) na prepracovanie.odkázal.Aj Branislav Gröhling (SaS) je presvedčený, že predkladaná vládna novela rieši odoberanie titulov len naoko.myslí si. Podľa Viery Dubačovej (nezaradená) je to ďalší zlý odkaz mladým ľuďom v našej krajine.Opozícia zároveň vidí v predložení tejto novely porušenie Rokovacieho poriadku NR SR. V decembri 2018 totiž parlament odmietol novelu vysokoškolského zákona z dielne opozície, ktorá mala riešiť rovnakú vec, aj keď iným spôsobom. Rokovací poriadok hovorí, že neschválený zákon možno v tej istej veci predložiť až po pol roku.Juraj Blanár (Smer-SD) si myslím, že opozícia cez kritiku Andreja Danka (SNS) a jeho rigoróznej práce celú tému spolitizovala. On sám neodporúča kopírovať českú legislatívu, lebo ani tú nepovažuje za správnu.apeloval na Lubyovú.Samotná novela zveruje rozhodovanie o odobratí titulu do pôsobnosti vysokej školy vzhľadom na princíp, pričom za vysokú školu má konať rektor na návrh poradnej komisie.uviedla ešte v novembri Lubyová. Podľa jej slov rezort školstva nemá záujem zasahovať do vysokoškolského procesu.Novela vysokoškolského zákona určuje dôvody odoberania neoprávnene získaných akademických titulov. Na ich odoberanie bude viacero dôvodov.ozrejmila Lubyová. Titul bude možné odobrať napríklad v prípade, ak bol absolvent právoplatne odsúdený za trestný čin vydierania, nátlaku, porušenia autorských práv či korupcie. Dôvodom môže byť aj to, ak bola práca vypracovaná inou osobou.Podľa jej slov má ísť o nástroj mimoriadnej korekcie, keď všetky ostatné systémy zlyhajú.vysvetlila ministerka. Pripomenula, že v prvom stupni pri odnímaní titulov bude rozhodovať akademická komunita, ktorá titul udelila.