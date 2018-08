M. Pompeo: USA trvajú na obnovených sankciách voči Iránu

Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 6. augusta (TASR) - Spojené štáty budú plne presadzovať obnovené sankcie voči Iránu, ktoré sa rozhodli zaviesť po tom, ako odstúpili od jadrovej dohody šiestich svetových mocností s Teheránom. Počas návratu do vlasti z víkendovej schôdzky ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a partnerských štátov v Singapure to novinárom v nedeľu povedal šéf americkej diplomacie Mike Pompeo.Sankcie sú, cituje Pompea denník Washington Post.Irán sa podľa Pompea musí správať akopovedal.Riešenie sporu s Iránom je možnékonštatoval Pompeo.Americký prezident Donald Trump 8. mája oznámil, že USA odstupujú od jadrovej dohody s Iránom a opäť zavádzajú sankcie voči firmám, ktoré obchodujú s Teheránom. Ďalší signatári dohody - Nemecko, Francúzsko, Británia, Rusko a Čína - chce dohodu zachovať aj bez účasti Washingtonu.V dohode sa Irán zaviazal znížiť počet vysoko výkonných centrifúg používaných na obohacovanie uránu o dve tretiny v priebehu desiatich rokov. Západ na oplátku v januári 2016 zrušil väčšinu sankcií voči islamskej republike. Dohoda umožňuje Iránu pokračovať v obohacovaní uránu na úroveň 3,67 percenta, čo je ďaleko pod hranicou približne 90 percent vhodnou pre jadrové zbrane. Pred dosiahnutím dohody Teherán obohacoval urán na úroveň 20 percent.Irán avizoval, že ak európske krajiny nedokážu udržať jadrovú dohodu, bude mať niekoľko možností, vrátane obnovenia obohacovania uránu na 20 percent.Prvá fáza amerických sankcií, ktoré majú vyvinúťna väčšinu iránskych odvetví, začne platiť 7. augusta o polnoci miestneho času (06.00 h SELČ), druhá bude nasledovať 4. novembra.Prvým kolom chcú USA dosiahnuť, aby Irán nebol schopný kupovať doláre a obchodovať so zlatom a drahými kovmi. Zakázaný bude obchod s určitými kovmi, surovinami a priemyselným softvérom. Do USA sa nebudú môcť dovážať iránske potraviny a koberce. Po 90 dňoch sa obnovia obzvlášť bolestivé sankcie, ktoré majú postupne prerušiť dovoz ropy iných krajín z Iránu a medzinárodný platobný styk s touto krajinou.Trump sa podľa pozorovateľov snaží obnovením sankcií prinútiť iránsku vládu k zmene politiky - alebo dokonca k odstúpeniu. Trump nedávno prekvapujúco oznámil, že je ochotný stretnúť sa bez stanovenia akýchkoľvek podmienok s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním. Zároveň požaduje vznikjadrovej dohody a odmietana dohodu podobnú tej predchádzajúcej. Ako presne by mala nová dohoda vyzerať, však Trump nepovedal.