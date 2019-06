M. Salvini: O osude talianskej vlády sa rozhodne do konca júna

Na archívnej snímke Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 4. júna (TASR) - Taliansky vicepremiér Matteo Salvini v utorok vyhlásil, že o budúcnosti súčasnej talianskej vládnej koalície sa rozhodne do konca júna. Informovala o tom agentúra DPA.Vyjadrenie zaznelo deň po tom, ako taliansky premiér Giuseppe Conte pohrozil demisiou, ak koaličné strany neprestanú so vzájomnými hádkami. Conteho vládu tvoria Salviniho pravicovo-populistická Liga Severu (LN) a protisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S).povedal šéf LN Salvini v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera.Dlhodobé spory oboch partnerov sa ešte vyostrili po májových eurovoľbách, v ktorých M5S výrazne zaostalo za víťaznou LN.Salvini v reakcii na výsledky eurovolieb v Taliansku vyhlásil, že bude ešte tvrdšie presadzovať svoj politický program. Okrem iného požaduje posilnenie autonómie severotalianskych regiónov, radikálne znižovanie daní porušujúce pravidlá EÚ a sprísnenie migračnej politiky. M5S má výhrady voči viacerým Salviniho požiadavkám.Pozorovatelia dlhodobo upozorňujú na to, že dominantný Salvini svojho koaličného partnera zatieňuje, čo badať aj na vývoji voličských preferencií. Hnutie piatich hviezd skončilo v eurovoľbách až na treťom mieste za opozičnými demokratmi.Obe koaličné strany stále deklarujú odhodlanie zotrvať vo vláde. Šéf M5S Luigi Di Maio, ktorý je tiež vicepremiérom, navrhol schôdzku koaličných strán s cieľom prekonať vzájomné rozpory. Premiéra Conteho do funkcie nominovalo M5S.